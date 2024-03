Al Regio di Torino La fanciulla del West firmata da Carrasco

Prosegue l'omaggio a Giacomo Puccini nell'anno delle celebrazioni del centenario. Sarà in scena al teatro Regio di Torino - da venerdì 22 marzo alle 20 per otto recite fino a martedì 2 aprile - La fanciulla del West, un'opera del tutto originale sia per il soggetto sia per lo stile musicale. Sul podio dell'Orchestra e del Coro del Regio, Francesco Ivan Ciampa che torna a dirigere le compagini artistiche del teatro dopo l'ultima esperienza con Cavalleria rusticana (Regio Opera Festival, 2022). Alla guida di grandi produzioni italiane e internazionali, negli ultimi anni ha diretto Turandot e Madama Butterfly al Festival Puccini a Torre del Lago e Il corsaro, I masnadieri e Nabucco al Festival Verdi di Parma. Durante la sua carriera è stato anche assistente di Antonio Pappano e di Daniel Oren.

Al suo debutto al Regio, la regista argentina Valentina Carrasco, vincitrice del Premio Abbiati per La Favorite del Donizetti Opera 2022, prende spunto dalle suggestioni cinematografiche del libretto e della partitura, proponendo un nuovo allestimento che rende omaggio al genere western. Tre interpreti acclamati per le loro qualità musicali e sceniche ricoprono i ruoli principali: Jennifer Rowley debutta nel ruolo di Minnie, Roberto Aronica è il bandito Johnson e Gabriele Viviani lo sceriffo Jack Rance. La nuova produzione sarà in scena a partire.

L'Anteprima Giovani, riservata agli Under 30, è in programma giovedì 21 marzo alle 20.



