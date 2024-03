8 Marzo: sindacati protestano alla Leonardo di Novara

"L'Otto Marzo lo dedichiamo alle donne palestinesi e a tutte coloro che subiscono la violenza delle guerre del capitale. Raccogliendo l'appello delle donne palestinesi a fare quanto in nostro potere per porre fine alla guerra genocida che uccide donne, uomini e bambini con le bombe, con la fame e con le malattie. Protestiamo a Cameri (Novara) davanti a una fabbrica di morte della Leonardo, il maggiore gruppo dell'industria bellica Ue, controllato dallo stato italiano".

Ad affermarlo sono Giovani Palestinesi d'Italia, Si Cobas, Cub, Usb, Adl Varese, Fgc.

"Protestiamo - aggiungono - davanti alla Leonardo, che trae profitti dal riarmo del governo italiano e di quelli europei, che sottrae risorse alla spesa sociale nella sanità, nella scuola, nell'ambiente. A Cameri si producono i cacciabombardieri F-35 che costano ciascuno come centinaia di asili nido, come interi ospedali o decine di scuole, e che serviranno solo a seminare morte e sofferenze su scala industriale. Protestiamo davanti alla Leonardo che trae profitti dalla vendita di armi all'Ucraina e a Israele, armi con le quali sono state uccise e si stanno uccidendo migliaia e migliaia di persone".

"L'8 marzo - concludono - manifestiamo a Cameri contro una classe capitalistica che vuole che le donne facciano più figli non per accoglierli in una società più libera, ma per avere più carne da cannone oltre che braccia e menti da sfruttare per i loro profitti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA