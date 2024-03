8 marzo, il lungo corteo di 'Non una di meno' attraversa Torino

E' durata 4 ore la manifestazione promossa a Torino per l'8 marzo da 'Non una di meno', con un corteo, partecipato da almeno 2mila persone, che ha attraversato la città a ritmo lento, con frequenti soste, per concludersi in piazza Vittorio Veneto, nelle vicinanze dell'Università. Tra tante bandiere della Palestina, una più grande ad aprire la sfilata, altre sventolate in fondo al serpentone, e cartelli con slogan di vario genere, sono spuntati decine di manifestini con i nomi delle vittime di femminicidio. "E' una marea femminista e transfemminista che arriva dal basso - ha detto una speaker - con la forza delle sopravvissute. Da noi si leva un urlo feroce e altissimo per tutte quelle donne che non hanno più voce".

In una delle soste della marcia femminista, è stato fatto l'invito a telefonare e mandare messaggi all'assessore regionale Maurizio Marrone (FdI): "chiedetegli - ha detto la speaker - che vogliamo cure negli ospedali, non antiabortisti".



