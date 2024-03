8 marzo: Gdf Vercelli festeggia con tre nuove donne in servizio

Una foto di gruppo e il tradizionale ramoscello di mimosa donato dal comandante provinciale e gli auguri più sinceri insieme al "ringraziamento rivolti alle donne che assicurano ogni giorno un insostituibile servizio a favore della cittadinanza vercellese e della legalità economico-finanziaria". Così in un comunicato la guardia di finanza di Vercelli in occasione dell'8 marzo.

Nella caserma Felice Casalino di Vercelli è in questo modo che si è celebrata la Giornata internazionale dei diritti delle donne, "un momento ideale - viene sottolineato - per sottolineare l'eccezionale contributo che il personale femminile di ogni grado in servizio nella guardia di finanza di Vercelli garantisce nello svolgimento dei delicati compiti istituzionali insieme agli altri colleghi: dalle investigazioni in tutti i settori operativi alle attività di controllo economico del territorio fino all'assolvimento di incarichi di staff e di coordinamento".

La ricorrenza è stata anche l'occasione per rinnovare il benvenuto al reparto a tre giovani ispettori donna che, da qualche mese in servizio a Vercelli, hanno rinforzato la squadra di colleghe capitanata dalla tenente Lois Liberati, prima ufficiale donna al comando del nucleo operativo nella storia della guardia di finanza di Vercelli.



