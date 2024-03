8 marzo: carabinieri a Le Gru contro la violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale della donna, dall'8 al 10 marzo, dalle 10 alle 19, i carabinieri del comando provinciale di Torino saranno presenti al centro commerciale Shopville Le Gru di via Crea 10 a Grugliasco (Torino), con un corner dedicato alla lotta contro la violenza di genere. Questo evento, come spiega il comando stesso, s'inserisce nei numerosi progetti dell'istituzione per promuovere la legalità e l'inclusione. Saranno inoltre presenti punti informativi e corner tematici, offrendo alle donne la possibilità di approfondire argomenti come salute, prevenzione e supporto psicologico.



