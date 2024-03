8 Marzo ad Alessandria, in corteo 'fiori che rompono l'asfalto'

Dopo la mobilitazione di novembre per il femminicidio di Giulia Cecchettin, NonUnaDiMeno anche ad Alessandria ha organizzato una manifestazione per l'8 marzo. In circa 200 hanno attraversato, nonostante la pioggia, alcune vie del centro. Alcune hanno esposto lo striscione con la scritta: "Siamo fiori che rompono l'asfalto".

"Una nuova occasione per gridare una risposta compatta alla violenza eterocispatriarcale, razzista, classista; un'opportunità per costruire sorellanza e cura reciproca - sottolineano le attiviste - Abbiamo interrotto la nostra quotidianità per tornare a porre con forza una domanda: quanto valgono le nostre vite? Nulla per chi ci uccide, picchia, stupra, molesta, o ci sfrutta. Ma tantissimo per noi e per le nostre sorelle che in ogni angolo del mondo resistono e lavorano per disegnare futuri diversi e nuovi equilibri".



