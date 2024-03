Ugi, dall'11 marzo i regali solidali di Pasqua

Colomba Solidale e altre idee regalo per sostenere Ugi, dall'11 marzo sul sito dell'organizzazione di volontariato e dal 19 al 29 marzo al Mercatino di Pasqua, presso UgiDue, in corso Dante 101, aperto dalle 11 alle 19.

Per la Colomba Solidale, prodotta per l'Ugi da Bonifanti, l'offerta minima è di 16 euro, la stessa cifra per le Uova di Cioccolato di Boella&Sorrisi al latte e fondente. In vendita anche ovetti di cioccolato e altri articoli fatti da produttori locali, che ne garantiscono la qualità.

Unfo su www.ugi-torino.it.



