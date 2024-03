Torino: Juric 'Napoli ha i fuoriclasse, ma cerchiamo il colpo'

"Il Napoli ha tanti fuoriclasse, ma il mio Toro ha grande voglia di non prendere gol: sarà dura in casa loro, dovremo essere concentrati per cercare di limitare i loro pregi": il tecnico granata, Ivan Juric, presenta così la trasferta in casa dei partenopei. "Sono contento per le 13 gare finite senza subire gol, ma in attacco ci manca qualcosa e siamo penalizzati - sottolinea l'allenatore - e il fatto di non segnare ci sta massacrando: ci mancano solo i punti perché il livello delle prestazioni è altissimo, abbiamo bisogno di un colpo ad effetto".

Il giudice sportivo lo ha fermato per due turni (con ammenda di 15mila euro) dopo le scintille nel finale di gara contro la Fiorentina, un episodio sul quale Juric torna: "Devo ringraziare il loro allenatore (Italiano, ndr) e il loro direttore (Pradé, ndr), hanno capito che le mie reazioni sono di foga e non di cattiveria e devo dire che la squalifica mi è sembrata generosa per l'episodio".



