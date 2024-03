Oltre trenta chili di hashish in un box auto, due arresti

Un uomo di 31 anni di origine marocchine è stato arrestato dalla squadra mobile della Questura di Alessandria dopo che in un garage sono stati trovati nascosti 33 chili di hashish. Le indagini sono partite dopo le segnalazioni raccolte l'autunno scorso su un presunto giro di droga.

Gli investigatori, diretti dal dirigente Riccardo Calcagno, grazie ad appostamenti e a pedinamenti hanno notato che l'uomo, residente a Novi Ligure, si incontrava con altre persone a Serravalle Scrivia, spesso di notte. A insospettire gli agenti erano gli arrivi e le ripartenze fugaci del 31enne nella zona di un garage, non riconducibile a lui. Le chiavi del box sono state poi trovate dagli agenti durante la perquisizione dell'abitazione di un 35enne con il quale il primo si incontrava frequentemente. Trovato in possesso di hashish, cocaina, un bilancino di precisione e contanti, è finito anche lui in manette.

Alle operazioni hanno contribuito anche gli agenti del Nucleo cinofilo di Genova.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA