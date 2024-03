Formedil, nel settore dell'edilizia aumentano le donne

Per l'8 marzo Formedil, l'Ente Unico Formazione e Sicurezza del settore edile, consegnerà cento caschetti rosa per le ragazze che studiano per lavorare nell'edilizia.

A Torino si sono riuniti i rappresentati delle 117 scuole edili per l'incontro annuale, che terminerà domani, da cui è emerso che è raddoppiata la presenza femminile nei cantieri. Un dato che va di pari passo con l'aumento dell'impiego di tecnici e operai specializzati in un settore sempre più tecnologico.

Le studentesse iscritte ai corsi di formazione nel 2022 in Italia sono state 9.004 (erano 4.007 nel 2020) e rappresentano il 31,9% di tutti gli iscritti ai corsi di formazione delle scuole edili e degli enti unificati legati a Formedil.

Crescono in particolare le iscritte ai corsi per operaie, passate da 700 nel 2020 a 1574 nel 2022. Il Piemonte è una delle regioni in cui la crescita è stata maggiore: nel 2022 le allieve sono state 813, il 69,7% in più rispetto al 2021, in Lombardia l'incremento è pari al 43,3%.

Per quanto riguarda la tipologia di corso, le donne seguono di più quello sulla formazione per la sicurezza, sia per le operaie (2.705 allieve nel 2022), che per le tecniche (2.331 studentesse nel 2022). Al secondo posto c'è la formazione base lavoratori, seppur in calo nel 2022 rispetto al 2021. Cresce del 188,9% anche il numero di allieve che hanno preso parte ai percorsi di alternanza scuola/lavoro: erano 27 nel 2021, 78 nel 2022.



