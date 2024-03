Fondazione Cr Alessandria, 5 bandi per 1,4 milioni nel 2024

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, presieduta dal notaio Luciano Mariano, organizza l'attività per l'anno 2024 in 9 linee d'azione, che finanzieranno diverse centinaia di progetti.

Sono stati confermati i 5 bandi che promuoveranno interventi, per un valore di 1,4 milioni di euro, nei settori dell'istruzione, arte e cultura, promozione del territorio, tutela delle categorie socialmente più deboli.

Due sessioni saranno dedicate alle richieste ordinarie di contributo, con un plafond totale di 700mila euro. Raddoppiate le finestre per accedere ai Grandi Bandi, riservate ad amministrazioni ed enti pubblici, per 120mila euro.



