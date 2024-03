Crisi Delgrosso, presidio dei lavoratori ai cancelli

I 108 lavoratori della Delgrosso si sono incontrati questa mattina davanti ai cancelli della fabbrica, a Nichelino (Torino) per manifestare. "sono esasperati perché non solo manca la prospettiva futura del lavoro, ma anche perché non hanno il salario per mantenere la propria famiglia" spiega Claudio Siviero della Fiom.

La Delgrosso produce filtri soprattutto per Iveco, Cnh e Stellantis e nei giorni scorsi i lavoratori e i rappresentanti sindacali hanno tenuto un presidio davanti a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte a Torin, dove una delegazione di loro è stata poi ricevuta.

Da un anno tutti i 108 dipendenti sono in contratto di solidarietà e l'azienda ha annunciato l'imminente avvio di una procedura concorsuale e il deposito dei libri in tribunale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA