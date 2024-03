Chiorino, in Piemonte stabilizzati 28.496 contratti di donne

In Piemonte il 61% delle imprese costituite nel 2023 è stato avviato da una donna e sono 28.496 le lavoratrici per le quali nel corso dell'anno il contratto è diventato a tempo indeterminato. Lo ha annunciato, alla vigilia dell'8 marzo, l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, sottolineando che si tratta della cifra più alta toccata negli ultimi cinque anni.

"I dati elaborati dall'Osservatorio Mercato Lavoro della Regione Piemonte ci confortano, perché premiano gli sforzi compiuti da questa amministrazione per garantire una parità di genere vera e propria, concreta, e non meramente ideologica", spiega Chiorino. I contratti trasformati in tempo indeterminato registrati nel 2023 sono pari al 44,9% del totale di tutte le stabilizzazioni. Nel 2022 erano stati 26.831 (43,5%), 17.791 (40,6%) nel 2021, 20.438 (42,2%) nel 2020. Nel 2019, anno considerato pre-Covid, le stabilizzazioni si erano fermate a 25.489 (43,9%).

"Sappiamo che la strada da percorrere è ancora lunga, ma ogni stabilizzazione ottenuta è un passo verso la giusta direzione: quella del diritto di una donna di poter scegliere se dedicarsi alla carriera, se diventare madre o se perseguire entrambe le vie. Anche con ambizione", conclude Chiorino. Con il programma regionale 'Mettersi in proprio' delle 226 imprese costituite tra il 2022 e il 2023, 136 sono state avviate da una donna. Si tratta del 61% del totale.



