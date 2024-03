Ascom, 'no ai fiori abusivi per la festa della donna'

I commercianti chiedono controlli contro la vendita abusiva di fuori per la Festa della donna.

"L'abusivismo è un fenomeno che mina l'equità e la legalità del nostro lavoro - sottolinea Cecilia Serafino, presidente dell'Associazione Fiorai di Ascom Confcommercio Torino e provincia - creando una concorrenza sleale e mettendo in difficoltà i negozi che sostengono costi per l'attività, pagano onestamente le tasse e rispettano le normative. Come associazione ci impegniamo a difendere i valori di professionalità e qualità che ci contraddistinguono e nel giorno della Festa della Donna facciamo appello alla coscienza dei cittadini, affinché scelgano la grande competenza e il gusto dei nostri professionisti, sempre pronti a dare il consiglio giusto per un dono floreale. Grazie alla scelta di prodotti della filiera italiana i fiorai possono consigliare l'omaggio più adatto alla ricorrenza a prezzi competitivi".

L'associazione fiorai dell'Ascom con Federfiori-Confcommercio ha scritto al prefetto e alle autorità competenti affinché dispongano misure efficaci contro ogni vendita abusiva.



