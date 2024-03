8 marzo, flash mob sul Po a Torino di 'Non una di meno'

Flash mob a Torino delle attiviste del movimento transfemminista 'Non una di meno', che hanno srotolato uno striscione sul ponte Vittorio Emanuele I, in centro, per rilanciare gli appuntamenti di domani. "8 marzo sciopero", recitava il lungo vessillo rosa e nero. "Saremo in piazza fin dal mattino - spiegano le attivisti nell'appello alla mobilitazione - per rendere visibile il nostro rifiuto della violenza patriarcale e rendere visibile tutte le ragioni del nostro sciopero".



