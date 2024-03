Tav: commissione trasporti Piemonte in sopralluogo a Chiomonte

Una delegazione della commissione Trasporti del Consiglio regionale del Piemonte ha visitato oggi il cantiere Tav di Chiomonte, in Valsusa. Telt ha illustrato ai commissari lo stato dell'arte dei lavori: gli appalti relativi al tunnel in cui passeranno i treni sono stati tutti affidati.

L'ultimo appalto, quello per la futura gestione dei materiali di scavo, di cui Salbertrand è il cantiere principale, è stato affidato nel febbraio 2024. Nello scorso giugno si è aperta invece la gara per attrezzare il tunnel ferroviario e gestire la manutenzione degli impianti.

Attualmente tra Italia e Francia ci sono lavori già realizzati per 1,4 miliardi, e appalti per i lavori definitivi assegnati per oltre 6,8 miliardi. Sono coinvolti più di 2500 lavoratori, destinati a diventare 4.000, e circa 200 operatori economici. La fine dei lavori è prevista per il 2032 e la messa in esercizio per l'anno successivo.



