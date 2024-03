Nel 2023 lieve calo imprese femminili in Piemonte Nord Orientale

Nel 2023 le imprenditrici del Piemonte Nord Orientale hanno dato vita a 1.017 nuove attività, chiudendone 1.089 (al netto delle 67 cancellazioni d'ufficio): il bilancio demografico è risultato pertanto leggermente negativo (-72 unità), traducendosi in una diminuzione pressoché marginale (-0,02%) e migliore di quella messa a segno dall'intero sistema imprenditoriale delle quattro province (-0,19%). Lo riferisce la Camera di commercio dell'area, che traccia le linee principali per le aziende di genere delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

Le imprese a conduzione femminile hanno inoltre espresso una maggiore dinamicità in riferimento alla componente giovanile e a quella straniera, sebbene su numeri assoluti contenuti, registrando rispettivamente 326 e 192 nuove iscrizioni contro 162 e 151 cessazioni.

Ammontano a 16.412 unità, il 22,6% delle imprese totali del Piemonte Nord Orientale, scelgono di operare prevalentemente nei comparti del commercio, servizi alla persona e turismo, e vedono alla guida giovani under35 nel 10,1% dei casi e donne straniere nell'11,5%. Per quanto riguarda le singole province, le imprese femminili di Novara hanno mostrato una migliore dinamicità (+0,6%), registrando il solo dato positivo a livello di quadrante e dell'intero Piemonte, mentre quelle del Vco, Biella e Vercelli scontano una flessione, seppur moderata, che si attesta rispettivamente al -0,3%, -0,4% e -0,5%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA