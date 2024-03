Meno imprese femminili tra Alessandria e Asti nel 2023

Le imprese femminili in provincia di Alessandria, al 31 dicembre 2023, sono 9.260 sulle 40.078 totali in provincia; sono pari quindi al 23,1% delle imprese provinciali (dato superiore alla media regionale, 22,4%); il dato colloca Alessandria prima provincia in Piemonte per quota delle imprese-donna sul totale imprese.

Rispetto al 2022 le imprese-donna sono diminuite del 2,6%. Le imprese femminili sono soprattutto imprese individuali. I settori dove si concentrano le imprese femminili sono il commercio, l'agricoltura, attività dei servizi di alloggio e ristorazione, manifattura, attività immobiliari.

Come peso percentuale di imprese femminili sul totale imprese, Alessandria si colloca in prima posizione regionale: 23,1%; Asti è al quinto posto con 22,6%; si tratta, in ogni caso di differenze minime fra le varie province del Piemonte, dove in generale un'impresa su quattro è donna.

Guardando il trend dal 2020 al 2023, si nota che in quattro anni l'area Alessandria-Asti registra un calo del 4,9% di imprese femminili (-739 imprese); Alessandria registra -5%, Asti -4,7%. Si tratta soprattutto di imprese individuali, seguite (a notevole distanza numerica) da società di capitale e società di persone: "Scende il numero di imprese in generale e, conseguentemente, scendono le imprese femminili", commenta Gian Paolo Coscia, Presidente della Camera di Commercio di Alessandria-Asti.



