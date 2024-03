Maltempo: nell'Alessandrino già nella notte pioggia intensa

Dopo la breve tregua di ieri, il territorio alessandrino è ancora sorvegliato per il maltempo.

Non sono mancati, già nella notte appena trascorsa e nella prima mattina, interventi di vigili del fuoco e forze dell'ordine per la pioggia incessante.

Causa cedimento manto stradale è stata chiusa la provinciale 37 Ozzano-Ottiglio, all'altezza del cimitero di Sala Monferrato, nel Casalese. Rimossa una pianta caduta su strada Savonesa a Rivalta Scrivia, nel Tortonese. In tarda serata, sulla provinciale 10 Voghera-Pontecurone, interessata da un'insistente pioggia, un'auto ha investito un capriolo che, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe sbucato all'improvviso dal fossato a lato della carreggiata. Il conducente, incolume, non avrebbe avuto modo di evitare l'impatto.

Verifiche ad Acqui Terme per dissesto statico in corso Bagni 145, dove - sempre come riferito dalla sala operativa provinciale dei vigili del fuoco - è crollata parte di uno stabile disabitato.

A Casale nuovamente chiuso - dopo una temporanea riapertura nel pomeriggio di ieri - il sottopasso di corso Valentino, proprio in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo. Per i veicoli in uscita dal centro cittadino svolta a destra in direzione della Asti-Casale. Per quelli diretti verso il centro invece svolta a sinistra in direzione della provinciale 457 var.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA