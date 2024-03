Incendio in micronido nel Novarese, nessun problema per i bimbi

La prontezza di riflessi delle due maestre in servizio ha permesso la messa in sicurezza immediata dei cinque bambini presenti questa mattina in un asilo privato di Briga Novarese, dove era scoppiato un incendio. L'allarme è scattato alle 7.55, quando le fiamme si sono sprigionate in una torretta adibita a uffici e magazzino, lontana dai locali usati dall'asilo vero e proprio, ma che ha creato timori per la possibilità che il fuoco potesse allargarsi. Chiara Barbieri, sindaca del paese di 2.800 abitanti sulle colline del Borgomanerese, racconta: "Le maestre sono state brave a portare subito fuori i bimbi e a metterli al sicuro sull'automobile di una delle insegnanti", allontanandoli quindi dal luogo del rogo.

Sul posto è arrivata una squadra vigili del fuoco di Borgomanero, che ha messo in sicurezza l'area e ha spento le fiamme nella torretta. Alle 9, 15 l'incendio era domato. Ingenti danni alla struttura, ma non si registrano feriti. Sul posto due squadre vigili del fuoco di Borgomanero e due squadre vigili del fuoco volontari da Romagnano Sesia con autobotte e cestello, il 118 e carabinieri di Borgomanero e Gozzano. Il sindaco conferma "che la struttura resterà inagibile, nonostante i locali della scuola non siano stai toccati. Ho già firmato l'ordinanza d'inagibilità e nei prossimi giorni valuteremo i danni. Il tetto della torretta è la parte più colpita". A finire sui locali dell'asilo è stata l'acqua utilizzata per spegnere l'incendio.





