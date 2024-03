I carabinieri di Asti trovano 33 grammi di hashish a scuola

I carabinieri di Asti, con l'aiuto di un cane antidroga, Berla, hanno trovato nel cestino di una scuola superiore 33 grammi di hashish e un grinder, un piccolo macinino a forma di sfera utilizzato per triturare la sostanza.

Il cane, una femmina di pastore tedesco di cinque anni, ha controllato col suo fiuto gli ambienti e le suppellettili in uso agli studenti. La sostanza stupefacente e l'utensile sono stati posti sotto sequestro per i rilievi necessari all'individuazione del responsabile e la conseguente segnalazione all'autorità giudiziaria.

Il ritrovamento è avvenuto nel corso di un servizio preventivo, parte di un più ampio progetto di sensibilizzazione e di prevenzione dei comportamenti antisociali in particolare sull'uso e l'abuso delle sostanze psicotrope e stupefacenti, al fine di contribuire a creare una cultura dell'informazione che possa consapevolmente orientare i ragazzi e creare quella consapevolezza necessaria, soprattutto in età scolare, ad evitare di intraprendere percorsi sbagliati che possano portare a più gravi forme di dipendenza, viene spiegato dal comando provinciale dell'Arma. Ulteriori accessi del genere saranno fatti anche in altri istituti della città e di tutta la provincia accompagnati, come di consueto, da appositi momenti di incontro con i ragazzi per discutere della delicata materia unitamente al personale docente.



