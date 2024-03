Giulio Base, il mio Tff piu snello, ma sempre cinefilo

Non solo l'annunciata retrospettiva e manifesto dedicati al grande Marlon Brando, il 42° Torino Film Festival (22-30 novembre) diretto da Giulio Base e presentato stamani a Roma a Villa Miani alla presenza di Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino, avrà come ha annunciato il direttore artistico una linea editoriale più semplice, meno film e un apertura con un grande film internazionale al Teatro Regio.

"La mia nomina mi ha riempito di gioia - ha detto Base stamani a Villa Miani - e non ho nessuna voglia di tradire lo spirito di questa manifestazione che sarà ancora cinefila e autoriale. Per quanto riguarda le novità stiamo pensando a un'apertura importante al Teatro Regio con un grosso film internazionale che porti a Torino star nazionali e internazionali".

Tra le altre novità annunciate: "Per quanto riguarda la selezione abbiamo pensato a una semplicità di fruizione e per questo uscire dallo tsunami di titoli che confondono tutto passando da 180 a 120".

Quattro le sezioni competitive: un concorso principale con sedici film senza distinzione tra nazionali e internazionali; un concorso di cortometraggi di 24 titoli anche qui senza distinzione tra nazionali e internazionali e, infine, una nuova sezione non competitiva, Zibaldone, che raccoglierà opere di varia natura e che avrà un premio del pubblico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA