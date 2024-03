Bici giù dai Murazzi, chiesta la conferma delle condanne

Il procuratore generale Carlo Maria Pellicano ha chiesto la conferma delle condanne per i tre minorenni processati in Corte di appello a Torino per il caso di Mauro Glorioso, lo studente universitario che nel gennaio del 2023 rimase ferito in modo gravissimo dopo essere stato colpito da una bicicletta lasciata cadere dalla balaustra dei Murazzi.

Le pene spaziano dai nove anni e nove mesi ai sei anni e otto mesi.

I ragazzi, accusati di tentato omicidio, in aula hanno preso la parola per una dichiarazione spontanea. Nel corso dell'udienza vi è stato anche uno scambio di battute fra il magistrato e il padre di uno dei giovani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA