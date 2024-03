Base, 'mio padre da piccolo vendeva noccioline in un cinema'

"I miei genitori sono emigrati a Torino con le valigie di cartone a fine anni '50. Mio padre ha venduto per dieci anni noccioline e coca cola in un cinema di Napoli. Aveva 9 anni, era il primo di 5 fratelli rimasti orfani, lui era diventato il capofamiglia. Gli stessi film venivano proiettati più volte, così li conosceva benissimo, conosceva alla perfezione gli attori. Ha capito che il cinema era un modo d formarsi. Gli devo molto e oggi sono orgoglioso anche per questo di dirigere il Torino Film Festival". Lo ha raccontato Giulio Base durante la presentazione del 42esimo Tff a Villa Miani a Roma.

"Voglio restituire a Torino - ha sottolineato Base - tutto l'amore che i miei hanno avuto dalla città. Mio padre napoletano e mia mamma molisana si sono conosciuti nel 1960 a Torino, dove si erano trasferiti pochi anni prima, in un locale che si chiamava Hollywood in corso Regina Margherita, vicino a Borgo Dora e non si sono più lasciati. Io e mio fratello abbiamo vissuto a Torino nell'epoca in cui i meridionali venivano chiamati terroni. I miei sono molto legati a Torino perché qui hanno creato la famiglia e hanno trovato il benessere e mi hanno trasferito questo amore. Io voglio ringraziare Torino e i torinesi. Il mio Festival sarà internazionale, ma manterrà un'anima torinese".



