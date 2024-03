8 marzo, ingresso ridotto e promozioni nei musei torinesi

L'8 marzo molti musei torinesi prevedono ingresso gratuito o sconti per le donne.

Il Museo del Risorgimento, oltre all'ingresso gratuito, propone alle 17 nella Sala Cinema la proiezione del docufilm La versione di Anita dedicato alla figura di Anita Garibaldi.

Intervengono il regista Luca Criscenti, Silvia Cavicchioli (autrice della sceneggiatura, docente di Storia all'Università di Torino e direttrice scientifica del Museo) e Giulia Carluccio (prorettrice dell'Università di Torino). Ingresso libero fino a esaurimento posti, prenotazione consigliata al n. 011.5621147 Il docufilm sarà proiettato anche sabato 9 e domenica 10 marzo alle ore 11, 14 e 16 (visione compresa nel biglietto del museo fino a esaurimento posti). Da venerdì 8 a domenica 10 marzo, sono previste visite guidate tematiche dedicate alle Donne del Risorgimento.

La Fondazione Torino Musei propone la promozione 2ž1 per le donne nei musei: tutte le coppie di donne (amiche, colleghe, mamma e figlia, zia e nipote) che visiteranno Gam, Mao e Palazzo Madama potranno accedere alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee pagando un solo biglietto. Alla Fondazione Accorsi biglietto ridotto per tutte le donne (8 euro anziché 10 euro).

Le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo propone l'ingresso con tariffa ridotta, per visitare le collezioni permanenti e le mostre temporanee in corso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA