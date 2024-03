8 marzo: il grattacielo della Regione Piemonte apre al femminile

In occasione della Festa della donna la Regione Piemonte lancia una speciale edizione al femminile del grattacielo a porte aperte.

Da oggi è possibile, registrandosi sul sito https://www.regione.piemonte.it/8marzo, prenotare la visita al palazzo di piazza Piemonte 1 a Torino, che da oltre un anno è la nuova sede del governo regionale.

Le visite sono in programma venerdì 8 marzo dalle 14 alle 18 e prevedono anche la salita al piano 41 del grattacielo, che con i suoi oltre 200 metri di altezza è il punto panoramico più alto di Torino.

"Siamo orgogliosi - sottolinea il governatore Alberto Cirio - di accogliere al Grattacielo Piemonte le visitatrici nella giornata della Festa della donna. Questo palazzo è la casa di tutte e tutti i piemontesi e siamo felici di aprire le sue porte proprio in occasione dell'8 marzo. La scelta del 41/o piano - spiega - ha per noi anche un alto valore simbolico perché ricorda a tutti l'importanza di continuare a lavorare ogni giorno per sfondare quel tetto di cristallo che troppo spesso ancora si oppone al pieno rispetto della parità di diritti tra donne e uomini".

I posti disponibili sono 450. Per prenotare la visita è necessario compilare il form sul sito della Regione. Conclusa la procedura online si riceverà la conferma, che è necessaria per accedere al palazzo. Si raccomanda di presentarsi nella hall del grattacielo almeno trenta minuti prima dell'orario prenotato, per il riconoscimento e le pratiche di controllo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA