Torino Esposizioni e Teatro Nuovo, entro fine mese via ai lavori

Entrano nel vivo le opere per il piano di riqualificazione e trasformazione del parco del Valentino a Torino. Dopo gli interventi di bonifica dall'amianto e di messa in sicurezza, iniziati a luglio, entro fine marzo partiranno i lavori negli spazi di Torino Esposizioni, un progetto da 166 milioni di euro che prevede la realizzazione della nuova Biblioteca Civica Centrale nel padiglione Nervi e la rifunzionalizzazione del Teatro Nuovo che - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - "restituirà a Torino un grande palcoscenico, dotato di importanti attrezzature tecnologiche, con sale prova, spazi per la didattica, aule laboratoriali e aree di coworking".

Oggi - aggiunge Lo Russo - segniamo un altro passo avanti verso la realizzazione di un grande polo culturale e di formazione che diventerà motore di sviluppo per la città, circondato da un parco del Valentino anch'esso completamente riqualificato. Un progetto in cui crediamo molto e che sta andando avanti velocemente, rispettando i tempi".

Il progetto esecutivo delle opere di messa in sicurezza del Teatro Nuovo prevede, insieme alle indagini strutturali e ambientali sull'edificio, una serie di interventi di demolizione in preparazione della ristrutturazione. E' stato approvato oggi dalla Giunta comunale. Questa parte di lavori, che ha ottenuto il parere positivo della Soprintendenza, ha un importo di 1,3 milioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA