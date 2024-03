'Shinhanga. La Nuova Onda delle stampe giapponesi' a Torino

Arriva per la prima volta in Italia una mostra sull'arte degli shinhanga, un movimento artistico che all'inizio del XX secolo ha rivoluzionato la tradizionale stampa giapponese ukiyoe, fondendo elementi classici con la sensibilità modernista. L'esposizione - a Palazzo Barolo dall'8 marzo al 30 giugno - presenta oltre 80 opere originali di alcuni dei più celebri maestri shinhanga, tra cui Itō Shinsui, Kawase Hasui e Hashiguchi Goyō, che hanno ritratto paesaggi e figure femminili di quegli anni.

In mostra opere mai viste in Italia, provenienti da collezioni private e dalla Japanese Gallery Kensington di Londra, ma anche preziosi kimono, fotografie storiche e oggetti d'arredo, celebra la continuità e l'evoluzione della tradizione artistica giapponese, mostrando come il movimento shinhanga abbia saputo preservare le tecniche secolari dell'incisione su legno pur introducendo prospettive innovative e influenze d'oltreoceano.

La mostra è curata da Paola Scrolavezza, esperta di cultura e letteratura giapponese e docente presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell'Università di Bologna, con la consulenza artistica di Marco Fagioli, collezionista, storica autorità dell'arte giapponese e autore di numerose pubblicazioni, che l'ha affiancata nella selezione di ogni opera esposta.



