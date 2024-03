Pinacoteca Agnelli, tre nuove installazioni sulla Pista 500

Da giovedì 2 maggio la Pista 500 ospiterà - nell'ambito della nuova programmazione della Pinacoteca Agnelli, a cura di Sarah Cosulich & Lucrezia Calabrò Visconti - tre nuove installazioni degli artisti Felix Gonzalez-Torres, Finnegan Shannon e Rirkrit Tiravanija Untitled (1991) di Félix González-Torres consiste in un'immagine affissa sul billboard della Pista 500 e su diversi cartelloni pubblicitari distribuiti in città. Una prima importante mostra ha presentato il lavoro su cartelloni pubblicitari in vari quartieri di New York City e successivamente in diversi altri luoghi in tutto il mondo, aprendosi a nuove interpretazioni e associazioni. L'opera di Gonzalez-Torres è presentata in occasione della prima edizione di Exposed Torino Foto Festival, che collabora con la Pinacoteca.

Su uno dei terrazzini della Pista l'installazione dell'artista Rirkrit Tiravanija che si compone di quattro tavoli da ping pong, posizionati su uno dei terrazzini della Pista, dove le persone sono invitate a giocare liberamente. Versione inedita del progetto, i quattro tavoli da ping pong riportano quattro lingue diverse, legate alle maggiori comunità diasporiche a Torino. Grazie a Tiravanija, il gioco si trasforma in uno spazio di negoziazione dell'identità, che sfida il concetto di appartenenza nazionale.

Ritorna per il secondo anno Sul tetto del Salone, la speciale collaborazione con il Salone del Libro di Torino; la Pista 500 ospiterà inoltre uno degli incontri di avvicinamento Aspettando il Salone. Infine le mostre Form Form SuperForm di Thomas Bayrle e Vulcanizzato. Lucy McKenzie e Antonio Canova vengono prorogate fino a sabato 31 agosto.



