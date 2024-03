Nuovi Paesaggi a Exposed, festival internazionale di fotografia

Un mese, oltre 20 mostre, di cui 8 gratuite e le altre incluse in un pass da 25 euro, 20 per under 18 e studenti, in 23 location, due giorni di talk, una piattaforma didattica, un salone di editoria indipendente, incontri e letture portfolio. Sono gli ingredienti di Exposed Torino Foto Festival, il nuovo festival internazionale di fotografia in programma dal 2 maggio al 2 giugno e che per la sua prima edizione ha scelto come tema 'New Landscapes'.

Un titolo - spiega Salvatore Vitale, uno dei due direttori artistici insieme a Menno Liauw - "che da un lato rappresenta la connessione col territorio in cui avviene, attraverso la fotografia di paesaggio che ha fatto la fortuna della fotografia italiana, dall'altro ha l'occhio al futuro. Una lettura storica del passato anche per interpretare il presente e analizzare il futuro".

Cinque i valori del festival - dice Liauw: "internazionalità, pronti al futuro, collaborazioni, inclusione, centralità degli artisti", con l"obiettivo di "connettere il panorama di Torino a quello internazionale e attirare qui artisti e la comunità culturale da tutto il mondo, in un festival aperto, in cui differenti opinioni convivono e persone diverse possono riconoscersi".

Per il sindaco di Torino Stefano Lo Russo "questo festival è una scommessa che sono convinto andrà bene. La fotografia è uno dei linguaggi più universali e nel momento in cui in molte parti del mondo si alzano barriere e si segnano differenze, questo è un segnale di apertura che va al di là dell'evento artistico".





