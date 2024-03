Nuove tecnologie per chirurgia delle lesioni nervose periferiche

Due tecnologie di alta gamma di ultima generazione, un ecografo e un elettromiografo, sono state donate dalla Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi.al Centro multidisciplinare di riferimento nazionale della Chirurgia delle lesioni nervose periferiche ad alta complessità clinico riabilitativa dell'Unità Spinale Unipolare della Città della Salute di Torino. Il valore delle due apparecchiature è di quasi 67.500 euro. La Città della Salute di Torino- è stato spiegato alla presentazione dell'iniziativa - è diventata negli ultimi anni Centro di riferimento nazionale per il trattamento e le cure dei pazienti affetti da quel tipo di lesioni, traumatiche e non. I pazienti afferiscono ad un ambulatorio multidisciplinare dedicato presso l'Unità Spinale (diretta dal dottor Maurizio Beatrici), dove vengono presi in carico da un team composto da microchirurghi/chirurghi della mano, neurochirurghi, radiologi, fisiatri e fisioterapisti.

I pazienti sono accompagnati in percorsi diagnostici e chirurgici nati dalla collaborazione interdipartimentale (Medicina fisica e riabilitazione universitaria diretta dal professor Giuseppe Massazza, Ortopedia - Traumatologia 3 ad indirizzo Chirurgia della Mano diretta dal dottor Bruno Battiston, Neurochirurgia universitaria diretta dal professor Diego Garbossa, Radiologia del Cto diretta dalla dottoressa Tiziana Robba, Neuroradiologia diretta dal dottor Giovanni Morana, la Neurofisiologia clinica (responsabile facente funzione dottor Vincenzo Villari) e l'Anestesia e Rianimazione diretta dal dottor Maurizio Berardino). Il referente del Centro della Chirurgia delle Lesioni Nervose e dell'ambulatorio è il dottor Paolo Titolo (microchirurgo / chirurgo della mano).





