L'Edipo re con la regia di De Rosa in prima all'Astra di Torino

Debutta in prima nazionale l'8 marzo al teatro Astra di Torino l'Edipo re, uno dei capolavori teatrali più celebri di tutti i tempi . La nuova regia di Andrea De Rosa, che torna per l'occasione a lavorare con Fabrizio Sinisi dopo la fortunata collaborazione sul testo di Processo Galileo, si inserisce nel programma della stagione Tpe 2023/24, che si intitola Cecità e indaga sulle verità che non vogliamo vedere.

La storia di Edipo re - ambientata nella città di Tebe, nell'antica Grecia, tra il 430 e il 420 a.C.- ruota attorno alla verità, proclamata, cercata e misconosciuta. "Il sapere è terribile, se non giova a chi sa". Nello spettacolo di De Rosa, Edipo è interpretato da Marco Foschi, affiancato da Roberto Latini nel ruolo di Tiresia, da Frédérique Loliée nella parte di Giocasta, Fabio Pasquini di Creonte e da un coro dalle molteplici voci di Francesca Cutolo e Francesca Della Monica. La scelta di De Rosa è quella di affidare allo stesso attore i ruoli di Tiresia e di tutti i messaggeri. Oltre a essere uno stratagemma registico, consente di dare una manifestazione ai voleri dio Apollo e dei suoi oracoli, in maniera unitaria. De Rosa, che ha già diretto un'altra importante opera di Sofocle, Le Baccanti, continua il suo lavoro esplorando la figura di Apollo come protagonista nascosto della storia.

La messa in scena di Edipo re si avvale dell'intervento artistico di Graziella Pepe ai costumi, Pasquale Mari alle luci e di Gup Alcaro ai suoni, questi ultimi, tra le molte collaborazioni, hanno affiancato De Rosa in Solaris. Le scene sono state affidate a Daniele Spanò che per l'occasione si presenta al Tpe Teatro Astra con un doppio ruolo, di scenografo per Edipo re e di ideatore del progetto Ultimo movimento.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA