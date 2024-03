Cucina e charme,in Langa la 'Visione' di un giovane imprenditore

Un imprenditore giovane e determinato, forte però di un'esperienza già ricca e di un sogno coltivato fin da quando era ragazzino, ha creato un altro luogo di charme nel cuore delle Langhe. A Barbaresco, nella frazione Tre Stelle, è nato 'Visione restaurant & living'. Un locale, già entrato nelle segnalazioni della guida Michelin 2024, che ha tanti pregi per conquistare, a cominciare da un terrazzo naturale panoramico che spazia sulle Langhe con lo sfondo della catena delle Alpi, per finire con un servizio in sala, impeccabile, oltre, ovviamente, alla qualità della ristorazione.

A guidarlo Luca Orilia, classe 1990, originario di Genova e poi cresciuto tra le colline di Gavi, che già a 15 anni ha scelto la strada della ristorazione, in sala. Con l'obiettivo di arrivare il più presto possibile ad avere il suo ristorante.

Così, dopo le esperienze a Villa Crespi, nel regno dello chef Antonino Cannavacciuolo, all'Hotel Miramare di Sanremo, a Villa Sparina a Gavi, poi al ristorante Archivolto di Ovada (Alessandria), si sono concretizzate le sue ambizioni. Proprio a Ovada, nel 2018, ha aperto la Cantina dell'Archivolto, spin-off dello storico locale.

'Visione', dove lo staff di Orilia ha un'età media di 30 anni, è aperto dal pranzo alla cena, con un'offerta differenziata: un ristorante 'fine dining, tra luci soffuse, tovaglie bianche e una cucina ricercata, il 'Living', uno spazio che si estende tra una sala interna, il prato e i pergolati esterni; la possibilità di pranzi, cene e cocktail.

In tavola i piatti della tradizione piemontese, nel menu 'Certezza', ma anche le contaminazioni dalla cucina orientale offerte dal menu 'Oltre'.



