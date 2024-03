Coldiretti, nell'Alessandrino allagati tanti campi già seminati

Passata l'ondata di maltempo del fine settimana e in previsione di rovesci e temporali per le prossime ore, Coldiretti Alessandria richiama l'attenzione sui campi sott'acqua e sui danni alle produzioni. Serre inondate, terreni già seminati (grano e mais) e in alcune zone, come nel Casalese, viabilità compromessa.

Da un primo monitoraggio si evidenziano criticità a macchia di leopardo, non solo per le aziende che si trovano nelle aree golenali, ma anche per molti corsi d'acqua, torrenti e rii.

"Non bisogna aspettare la calamità naturale per intervenire - sottolinea Mauro Bianco, presidente Coldiretti - ma servono politiche mirate contro la cementificazione selvaggia e l'abbandono provocati da un modello di sviluppo sbagliato. Serve una nuova politica del suolo, più sensibile alla salvaguardia del territorio".

La Coldiretti alessandrina ricorda, inoltre, l'esigenza di una pianificazione delle risorse idriche "attraverso un coordinamento tra gli enti preposti alla gestione" mettendo in atto "interventi strutturali per efficientare e incrementare la capacità complessiva di stoccaggio. Anche attraverso l'impiego di fondi, iniziando da quelli stanziati nell'ambito dello Sviluppo Rurale".



