Chiorino, non lasceremo soli i lavoratori della Delgrosso

"Non lasceremo soli i lavoratori: approfondiremo la situazione, e siamo pronti a garantire tutto ciò che può essere di supporto al reinserimento lavorativo". Lo assicura l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino a proposito della crisi della Delgrosso di Nichelino, dopo l'incontro con una delegazione dei dipendenti in presidio oggi davanti a Palazzo Lascaris.

"Ho ascoltato i lavoratori e rilevato la grave situazione relativa all'azienda venendo a conoscenza - sottolinea Chiorino - di uno stato debitorio allarmante che non può lasciare indifferenti. Considerata la complessità e la delicatezza della vicenda, ma anche l'attrattivitá di una realtà a cui commesse e ordini non mancano, intendo approfondire la situazione al fine di attivare ogni possibile misura volta a garantire la continuità occupazionale, o eventualmente gli ammortizzatori sociali indispensabili per tutelare le famiglie delle persone coinvolte".



