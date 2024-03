Alessandria, 'Oltre al silenzio' contro la violenza sulle donne

Mostra fotografica 'Oltre al silenzio', inaugurata oggi (visitabile fino a venerdì 29 marzo) in Municipio ad Alessandria, come iniziativa per contribuire a "dare voce alle donne, contro la violenza tutti i giorni".

Il progetto rientra nel programma delle iniziative di 'Marzo Donna 2024', realizzato con Sie onlus, Opere Giustizia e Carità, Bwt Italia, a cura di Daniele Robotti e Cinzia Spriano.

La mostra racconta le storie di donne coraggiose che hanno avuto la forza di uscire dalla tragica spirale della violenza domestica. Le fotografie conducono "in un viaggio emotivo nel loro mondo, un percorso di rinascita e riaffermazione della propria dignità per rifiorire anche dalle situazioni più oscure".



