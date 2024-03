Al via il 17 marzo al Lingotto Fiere l'Horeca Expoforum

Arriva al Lingotto Fiere di Torino dal 17 al 19 marzo, su un'area espositiva di 13.000 mq, l'Horeca Expoforum che - attraverso esempi eccellenti di aziende, imprenditori, chef - punta i riflettori sull'importanza del lavoro di squadra con una tavola rotonda che domenica 17 marzo dà il via al salone.

A Torino la filiera dell'horeca conta 5.593 bar ed esercizi simili senza cucina, 8.620 ristoranti e attività di ristorazione mobile (di cui 5.973 connessi alle aziende agricole). A Torino sono oltre la metà di quelli del Piemonte, rispettivamente 10.766 e 15.988, e rappresentano il 3,6% e il 3,8% dei corrispondenti dati italiani. Gli hotel e strutture simili sono 475, quasi la metà dei 1.102 piemontesi, l'1,6% di quelli registrati sul territorio nazionale (dati 2023 della Camera di commercio di Torino). "Persino il New York Times di recente ha raccontato Torino, i suoi caffè storici, bar, ristoranti, in un contesto ricco di cultura, attrazioni, shopping e una varietà di offerta ricettiva dagli ostelli agli hotel di lusso. Ecco perché a Torino non può mancare un punto di riferimento dell'Horeca" spiega Gabor Gànczer, amministratore delegato di Gl events Italia che organizza la manifestazione.

In Italia ci sono 405.000 aziende di ospitalità, ristorazione e catering in cui lavorano 1.300.000 dipendenti (Rapporto Fipe - Federazione Italiana Pubblici esercizi). Un universo che, secondo i dati del Censis, vale 17 miliardi di euro. "L'Horeca resta un terreno multiforme, ferito prima dalle crisi economiche e poi dal rialzo dei prezzi delle materie prime e dell'energia. È un mercato competitivo dove non ci si può improvvisare e dove occorre investire: per utilizzare ingredienti di qualità, per ammodernare locali, impianti e attrezzature, per accrescere il capitale umano" osserva Gànczer.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA