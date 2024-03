Sindaco Sezzadio, acqua nell'area tra le idonee per il nucleare

"Come abbiamo sottolineato nella documentazione fornita con le nostre controdeduzioni, l'area che include Sezzadio non è di certo idonea a ospitare il Deposito nazionale di rifiuti nucleari. Dimostrazione ne è l'acqua che, negli ultimi giorni e ogni volta che piove abbondantemente, invade i terreni". Così Enzo Daniele, sindaco di Sezzadio (Alessandria), ribadisce il no a un'eventuale scelta del territorio per il sito. "Avevamo presentato alla Sogin - spiega - una relazione tecnica dettagliata, dimostrando che quell'area sarebbe andata a bagno in caso di maltempo prolungato. A parlare sono i fatti".

La stessa criticità, solo la scorsa settimana, era stata evidenziata dal comitato 'Bosco libero dal nucleare' per i terreni al confine con il Novese, altra area inclusa nella Carta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA