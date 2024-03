Salvini ad Alessandria,colori politici diversi uniti per aiutare

"Oggi a Genova c'era una ventina di persone che gridava 'Salvini carogna, ritorna nella fogna'. E' un concetto di un certo spessore filosofico-culturale... Però siamo in democrazia ed è giusto così". Così Matteo Salvini, commentando il corteo di protesta nel capoluogo ligure, oggi pomeriggio ad Alessandria per la firma del protocollo d'intesa per lo sviluppo dello scalo merci.

"Sempre oggi, siamo nella Scuola di Polizia di Alessandria e sono onorato ci abbia ospitato per parlare di infrastrutture, sviluppo, cantieri. Qua c'è un esempio di colori politici diversi che si uniscono per aiutare un territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA