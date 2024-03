Robaldo, 'ridaremo vita a ponte storico' sul torrente Gesso

"Con questo intervento ridaremo nuova vita e un futuro a un ponte storico che risale al 1895 e che potrà continuare il suo servizio per molti altri decenni. Mi fa molto piacere che la storia di questo ponte, costruito a Savigliano dalla Società nazionale officine torni dopo tanti anni a Savigliano grazie alla progettazione della società saviglianese Lga Engineering". Così il presidente della Provincia, Luca Robaldo, durante il sopralluogo di stamattina al cantiere del ponte in ferro sul torrente Gesso, detto ponte del Ciadel, lungo la strada provinciale 21 tra Borgo San Dalmazzo, Fontanelle di Boves e Roccavione. Qui la Provincia ha avviato a inizio ottobre scorso un intervento di messa in sicurezza strutturale, sismica e idraulica del manufatto che dovrebbe concludersi entro l'estate.

Accanto al presidente Robaldo, erano presenti anche il consigliere provinciale delegato Vincenzo Pellegrino, la sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione, la funzionaria della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo - Alta sorveglianza Stefania Manassero.

L'intervento ha lo scopo di proteggere l'infrastruttura con lavori di rispristino, rinforzo e restauro, per rispondere alle esigenze di transitabilità, sicurezza strutturale e sismica, durabilità, esigenze paesaggistiche e di conservazione del bene di interesse storico. L'opera è finanziata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un costo complessivo di circa 2.000.000 di euro di cui 1.323.000 euro per l'esecuzione dei lavori e 677.000 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Il ponte, lungo suddiviso in 15 campi con una luce netta totale pari a 76,50 metri per una sagoma carrabile pari a 4,20 metri di larghezza e 4,50 metri di altezza interna, si è mantenuto nel tempo sostanzialmente integro nella sua originaria identità architettonica e costituisce pertanto una significativa testimonianza materiale del diffuso rinnovamento tecnologico a favore di infrastrutture viarie di fine XIX secolo nel territorio cuneese.



