Operaio ferito con macchina sottovuoto in azienda del Torinese

Un incidente sul lavoro è accaduto nella tarda mattinata di oggi alla Mab Carni di Ozegna, nel Torinese. Per cause in fase di accertamento un operaio è rimasto ferito agli arti superiori, mentre stava lavorando all'interno del capannone con un macchinario per il sottovuoto.

L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Ciriè e non risulta in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente sono ora in corso le indagini degli ispettori dello Spresal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) dell'Asl To4 e dei carabinieri di Agliè.





