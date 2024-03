In Piemonte altri 50 milioni per le opere compensative della Tav

In Piemonte sono in arrivo 50 milioni di euro per le opere di accompagnamento nei Comuni coinvolti dalla costruzione della nuova linea Tav Torino-Lione.

E' questa l'ultima tranche dei 98,5 milioni complessivamente previsti dal progetto per la nuova linea internazionale.

Lo prevede un protocollo firmato oggi nella sede della Regione Piemonte tra il ministero dei Trasporti, l'osservatorio Tav e la Regione, presenti tra gli altri il vicepremier Matteo Salvini, il governatore del Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il presidente dell'Osservatorio Tav Calogero Mauceri.

"Stiamo andando avanti con il passo dell'alpino - ha affermato Salvini - penso che stiano vincendo il Piemonte e l'Italia dei sì. Quella di oggi è una bellissima giornata, seppure fra mille fatiche, si sta procedendo spediti: il primo obiettivo è il 2032, con il primo treno Tav fra Torino e Lione".

"C'è stato - ha rimarcato Cirio - un cambio di sensibilità complessiva: se il Piemonte oggi cresce più del resto d'Italia lo deve anche a questa opere. Due mesi fa, all'avvio dei lavori sul lato italiano del tunnel, il vicepremier aveva garantito l'impegno del governo per assicurare fondi aggiuntivi rispetto ai 39 milioni della delibera Cipe. Oggi questo impegno è realtà con 50 milioni per realizzare opere concordate con i Comuni e le comunità locali coinvolti, grazie al lavoro di costante confronto svolto all'interno dell'Osservatorio".

Le risorse finanzieranno 32 interventi tra i Comuni di Chiomonte, Salbertrand, Susa, Bussoleno, Giaglione, Gravere, Torrazza Piemonte, Buttigliera Alta, Chianocco, Mattie e Meana di Susa. A tali fondi vanno aggiunti 2,7 milioni di euro da destinare all'ospitalità delle maestranze: serviranno per la riqualificazione di immobili di proprietà comunale che potranno ospitare gli operai impegnati al cantiere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA