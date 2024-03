Carrefour chiude il market di corso Siracusa a Torino

Carrefour chiude il market di corso Siracusa, punto vendita storico di Torino. Il 13 marzo sarà l'ultimo giorno di lavoro per i 21 dipendenti. L'azienda ha motivato la decisione con la concorrenza del Mercatò che ha aperto in zona.

"Ci avevano assicurato che avrebbero ricollocato tutti i dipendenti tenendo conto della residenza. In realtà oggi stanno convocando le lavoratrici e i lavoratori e dicono loro che se vogliono rimanere vicino a casa devono cambiare il contratto individuale, garantire la presenza tutte le domeniche e i festivi, fare il part time verticale, quindi solo venerdì, sabato e domenica. Se non accetteranno queste condizioni saranno mandati a più di 40 km dalla loro residenza. Un vero ricatto" spiega Luca Sanna, segretario della Uiltucs Torino. "Parliamo prevalentemente di part time a 20 o 24 ore, con uno stipendio mensile di 700/800 euro al mese. Quindi i lavoratori spenderebbero di trasporto più di quanto guadagnerebbero", aggiunge Sanna.



