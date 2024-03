Cappato, Cirio garantisca risposta in Piemonte su fine vita

"In sei mesi di tempo, dal deposito delle firme a oggi, il Consiglio regionale del Piemonte non è riuscito a discutere la proposta di legge di iniziativa popolare firmata in Piemonte da oltre 11.000 di persone. Ora, con la fine della consiliatura, c'è il rischio concreto che quell'impegno civico sia vanificato dall'inerzia delle istituzioni. Chiediamo dunque al presidente Alberto Cirio di non lasciare senza risposta i cittadini e le cittadine che hanno sottoscritto la proposta di legge e quindi di garantire che il testo venga discusso prima della fine della consiliatura". È quanto affermano Marco Cappato e Filomena Gallo, tesoriere e segretaria dell'Associazione Luca Coscioni, insieme a Davide Di Mauro, coordinatore del comitato promotore della legge di iniziativa popolare "Liberi subito" in Piemonte, dopo il deposito avvenuto lo scorso 28 agosto delle oltre 11.000 firme raccolte a favore della la proposta di legge dell'associazione Luca Coscioni sul "suicidio medicalmente assistito".

"Le persone malate che soffrono - proseguono - non possono aspettare anni, ma hanno bisogno di risposte in tempi rapidi e certi, assicurando il rispetto dei valori costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento. Auspichiamo quindi che il Consiglio regionale del Piemonte voglia discutere la proposta di Legge nel prossimo Consiglio del 5 marzo".

Il Piemonte, viene ricordato in una nota, "è stata la quinta regione a depositare le firme a favore della proposta di legge.

La campagna di raccolta firme era partita a metà marzo.

Attualmente, nonostante l'assenza di una legge nazionale, le persone in possesso dei requisiti stabiliti dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato/Antoniani possono già accedere alla morte volontaria assistita. Non vengono però garantiti tempi certi nella procedura di verifica e attuazione di tale pratica".



