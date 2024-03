Assessora di Torino, con semafori T-Red incidenti dimezzati

Negli incroci in cui sono installati i semafori T-red "gli incidenti sono dimezzati". A evidenziare il dato, l'assessora comunale alla Polizia municipale, Gianna Pentenero, in risposta a una interpellanza del vice capogruppo di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, sulle sanzioni elevate con questo tipo di impianti.

"Nel 2023 - ha spiegato l'assessora - i verbali sono stati 136.415 con circa 5,7 milioni incassati, dato aggiornato al 26 febbraio 2024. Un dato che da solo non ci permette di capire l'efficacia e l'importanza di questi semafori", ha aggiunto Pentenero, osservando che "quello su cui dobbiamo focalizzare l'attenzione è il dato relativo agli incidenti, che da quando sono stati installati i T-red sono diminuiti del 50%. La sanzione amministrativa svolge una funzione educativa. Quanto a nuovi T-red, al momento ne è previsto un altro all'incrocio Breglio/Venezia/Fossata".

In cima alla classifica c'è il T-red all'incrocio Inghilterra/Vittorio Emanuele/Castelfidardo con 48.872 verbali, seguito da quello all'incrocio Peschiera/Trapani, con 18.562.

"La nostra attenzione - ha replicato Firrao - è sempre sulla sicurezza stradale, quindi bene che i T-red abbiano portato a una riduzione degli incidenti. La cosa fondamentale è che la segnaletica sia chiara e che gli automobilisti non siano indotti in confusione e vadano incontro a sanzioni ingiuste o comunque dubbie. Sarà un caso - ha rilevato -, ma più di un terzo delle sanzioni sono relative a quel T-red di corso Vittorio angolo corso Inghilterra che abbiamo evidenziato per la segnaletica fuorviante".



