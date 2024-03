Alessandria, studenti in corteo a sostegno dei colleghi di Pisa

In corteo per alcune vie del centro di Alessandria, a sostegno degli studenti di Pisa, caricati nell'evento pro Palestina del 23 febbraio. Una manifestazione-protesta pacifica, organizzata in città da Primavera degli studenti Upo (Università del Piemonte orientale) e Sun con l'adesione di sindacati e associazioni.

"Rivendichiamo - spiegano i promotori - il diritto a esprimere le idee, a farsi attori nella realtà che ci circonda e a indicarne le contraddizioni che emergono. L'azione delle forze dell'ordine a Pisa non è apparsa adeguata, dimostrandosi sproporzionata e asimmetrica vista anche la presenza di molti minorenni tra i manifestanti che non sono stati tutelati in alcun modo, neppure nella loro incolumità fisica". Da qui la decisione di scendere in piazza, "perché non si può rimanere inerti di fronte a manifestazioni che poi sfociano in eventi drammatici".

Solidarietà ai ragazzi del liceo di Pisa espressa anche da Uil e Cgil Alessandria, portando in corteo bandiere della Pace.

"Lasciateci liberi di manifestare" la richiesta comune.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA