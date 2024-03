Seeyousound, The invisible fight miglior film di fiction

The invisible fight di Rainer Sarnet migliore film di fiction Francesca Evangelist; Elis & Tom di Roberto de Oliveira miglior documentario; I thought the worldo of you di Kurt Walker miglior film breve; A barely path diretto da Freeka Tet per Opn Oneohtrix Point Never miglior video musicale, Sono i vincitori della decima edizione del Seeyousound International Music Film Festival che si è concluso dopo dieci giorni a Torino con oltre 8.000 presenze.

Manuel Sirotti e Ettore Mancuso, hanno vinto il Silent Movie Ost, The cord of life di Oiao Sixue premio Audience Award - Torinosette.

Dal 23 febbraio al 3 marzo sono stati in tutto 70 gli appuntamenti che hanno incluso le proiezioni di 90 titoli (lungometraggi di finzione, cortometraggi, documentari e videoclip in concorso e non) e 24 tra talk, live, dj set, performance e installazioni in 7 location cittadine, inclusa l'exhibition di Tutto questo sentire che ha visto la partecipazione di circa 300 persone da Recontemporary.

Il budget del festival ammonta a circa 145.000 euro, di cui 13.000 assegnati dalla Fondazione Crt e 5.000 da sponsor privati, mentre la copertura della quota rimanente è stata stimata sulla base di fondi derivanti dai bandi pubblici ancora non assegnati e gli incassi da biglietti. "In un passaggio delicato della nostra storia, la vicinanza del pubblico e di chi ha partecipato al festival è stato decisivo e ci ha fatto capire che Seeyousound è necessario e che non continuare significherebbe lasciare un vuoto importante nella proposta culturale di Torino. Questo festival è protetto dal pubblico" afferma Carlo Griseri, direttore del festival. "Anche quest'anno molti addetti ai lavori sono arrivati a Torino per Seeyousound, siamo ormai un appuntamento fisso nelle loro agende. In più abbiamo accolto numerosi ospiti anche provenienti da fuori regione e dall'estero. Sono state 43 le stanze in cui hanno alloggiato gli artisti, con una permanenza media di 3 giorni" aggiunge Patrizia Pirrotta, project manager di Seeyousound.





