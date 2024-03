Salvi i due alpinisti bloccati dalla neve in quota nel Torinese

Sono stati recuperati nel pomeriggio i due alpinisti, di 23 e 30 anni, rimasti bloccati a causa della forte nevicata, sopra Groscavallo, nel Torinese.

Sono stati raggiunti e portati a valle, via terra, dalle squadra di soccorso alpino e vigili del fuoco nel vallone di Sea, ad oltre 2000 metri di quota. Gli escursionisti erano partiti già ieri per raggiungere il bivacco Fassero ma, dopo aver dormito al Gias Balma Massiet, sono rimasti bloccati a causa della neve.

Impossibilitati a proseguire sono stati loro stessi ad allertare i soccorsi.

Una prima squadra composta da due tecnici del Sasp è partita con sci e pelli di foca per muoversi più rapidamente sullo spesso strato di neve caduta nella notte. Una seconda squadra composta da 4 tecnici Sasp e 2 Saf dei vigili del fuoco li ha seguiti con le racchette da neve in modo da battere una traccia che i due escursionisti potessero seguire a ritroso senza sprofondare eccessivamente. Nel corso della salita, le squadre sono anche state sfiorate da una valanga che si è staccata.



