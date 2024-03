Ricerca, con Just The Woman I Am raccolte oltre 28mila donazioni

Sono state oltre 28.800 le donazioni a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, raccolte grazie a Just The Woman I Am a Torino, la corsa organizzata dal Centro Universitario Sportivo torinese, in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino., "Sono molto emozionato per aver visto così tante persone in piazza e per le vie di Torino nonostante la pioggia - ha detto il presidente del Cus Torino Riccardo D'Elicio - La squadra Cus Torino ha lavorato in maniera egregia e i numeri lo hanno dimostrato, infatti è la prima volta che Just The Woman I Am arriva a 28.800 iscrizioni, un record dei record su tutti i fronti". "Questo evento racchiude tutti gli aspetti che riguardano la missione dell'Università: gli studenti, la ricerca scientifica e di conseguenza la salute, poi lo sport e, in modo particolare, le donne - ha commentato il Rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco - . Portare le donne ad avere un ruolo paritario rispetto all'altro genere non è solo giusto eticamente, ma anche economicamente ripagante. Arrivare alla piena parità di genere ci permette di investire maggiormente nella formazione e nel miglioramento della società stessa, quindi speriamo di tagliare presto questo traguardo". Stefano Geuna, Rettore dell'Università di Torino, ha ricordato come "il successo della manifestazione è, da un lato, confermata dai numeri e dalla longevità, dall'altro dalla qualità del lavoro dei nostri ricercatori che grazie a questa iniziativa portano in piazza il risultato del loro lavoro, in un dialogo aperto con i cittadini su temi fondamentali come la tutela della salute e la promozione dei corretti stili di vita".



