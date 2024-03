Maltempo: una frana sulla strada provinciale nell'Acquese

In stretto contatto con la sala operativa regionale attivata per monitorare la situazione, il Coordinamento Territoriale del volontariato della Protezione civile di Alessandria segue l'evoluzione della fase di maltempo che sta interessando la provincia. "Tutte le squadre sono in stato di allerta - fa sapere il responsabile Andrea Morchio - e anche al Presidio Regionale di San Michele, alle porte di Alessandria, tutto è pronto all'attivazione in caso di esigenze".

Tra le criticità, segnalata una frana con restringimento di carreggiata sulla Sp 205 Visone-Grognardo, nell'Acquese. Sul posto anche vigili del fuoco e tecnici della Provincia. E' stata poi chiusa la rampa d'accesso sulla '237' per chi proviene da San Rocco di Gamalero ed è diretto verso Acqui.

Nel Casalese, invece, un cavo dell'energia elettrica, probabilmente usurato, si è incendiato sulla facciata del municipio di Occimiano. La squadra dei pompieri l'ha messo in sicurezza.

Per le prossime ore il codice per l'allerta meteo è giallo idrogeologico e idraulico per Val Cerrina, Casalese, Basso Monferrato, Valenzano, pianura Alessandrina, Acquese, Novese, Ovadese, Alto Monferrato. Previste piogge diffuse moderate e forti con intensificazione dei venti, in particolare in zone a sud della provincia e nelle aree appenniniche.



